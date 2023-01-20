Рецепт смачної печінки від Ольги Матвєй: лише 15 хвилин — і вечеря для сім’ї вже на столі

Блогерка з Маріуполя Ольга Матвєй любить готувати смачні страви з доступних та недорогих продуктів.

У свої рецепти кулінарка завжди вносить щось незвичайне, після чого знайома всім їжа стає вишуканою стравою, якою не соромно почастувати гостей.

Нещодавно Ольга запропонувала рецепт печінки з яблуками. Підійде як свиняча, яловича печінка, так і печінка птиці.

Продукти:

Печінка 1 кг

Яблука 2−3 шт

Цибуля 2−3 шт

Сіль та перець до смаку

Борошно 4 ст. ложки

Процес приготування блогерка записала на відео.

Раніше ми розповідали, як приготувати курячу печінку у медово-винному соусі.

226

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram