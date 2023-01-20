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Рецепт смачної печінки від Ольги Матвєй: лише 15 хвилин — і вечеря для сім’ї вже на столі

16:30 20 січня 2023
печінка

Блогерка з Маріуполя Ольга Матвєй любить готувати смачні страви з доступних та недорогих продуктів.

У свої рецепти кулінарка завжди вносить щось незвичайне, після чого знайома всім їжа стає вишуканою стравою, якою не соромно почастувати гостей.

Нещодавно Ольга запропонувала рецепт печінки з яблуками. Підійде як свиняча, яловича печінка, так і печінка птиці.

Продукти:
Печінка 1 кг
Яблука 2−3 шт
Цибуля 2−3 шт
Сіль та перець до смаку
Борошно 4 ст. ложки

Процес приготування блогерка записала на відео.

Раніше ми розповідали, як приготувати курячу печінку у медово-винному соусі.

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