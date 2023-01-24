«Стерегти» біля плити не прийдеться: бабусин лайфхак, завдяки якому молоко при кип’ятінні не «втече» з каструлі

Багато господинь зазнають труднощів з миттям плити, на яку, наприклад, може «втекти» молоко.

Однак є одна хитрість, завдяки якій рідина ні за яких умов не залишить каструлю.

Спробуйте покласти на дно каструльки перед тим, як наповнити її молоком перевернене блюдце, радять автори Telegram-каналу.

Оскільки таким чином знизиться ймовірність сильного бурління та сильного утворення піни, молоко більше не розіллється по всій плиті.

Є також інші хитрощі, які можуть вам допомогти закип'ятити молоко без проблем (до речі, дерев'яна ложка, покладена поперек каструлі, праціює не завжди) — про них дивіться на відео.

Нагадаємо, раніше в мережі розповіли, як перевірити якість олії, сиру та молока.

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