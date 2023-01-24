«Динамо» розгромлено найтитулованішим клубом Австрії: відео матчу в Туреччині

У вівторок, 24 січня, київське «Динамо», яке продало іспанській «Жироні» свого лідера Віктора Циганкова, провело перший спаринг на тренувальному зборі в Туреччині. Суперником підопічних Мірчі Луческу став найтитулованіший клуб Австрії, 32-разовий чемпіон країни «Рапід» з Відня, який посідає у національній лізі четверте місце і вже 3 лютого повертається до офіційних ігор.

Поєдинок на стадіоні Mardan Sports Complex завершився розгромною поразкою киян, до складу яких з угорського «Фехервара» повернувся півзахисник Богдан Леднєв — 0:4 (Забарний, 13, у свої ворота, Бургшталлер, 32, 48, Мюллер, 80).

«Динамо» (перший тайм): Нещерет, Кендзьора, Забарний, Попов, Вівчаренко, Сидорчук, Лонвейк, Караваєв, Гармаш, Кабаєв, Ванат.

«Динамо» (другий тайм): Нещерет (Моргун, 74), Кравченко, Дубінчак, Сирота, Бурда, Шепелєв, Яцик, Андрієвський, Діалло, Леднєв, Ванат (Волошин, 60).

Відео матчу «Динамо» — «Рапід» — 0:4

Нагадаємо, що до кінця місяця динамівці проведуть у Туреччині ще два контрольні поєдинки: 28 січня кияни зіграють зі словенським «Марібором», а 31-го — з австрійською «Аустрією Люстенау». А в лютому у підопічних Луческу на турецькій землі заплановані матчі проти болгарського «Лудогорця», «Шкендії» з Північної Македонії, узбецького «Пахтакора» (з головним тренером Максимом Шацьких), а також латвійськими ФК «Рига» та «Лієпаєю».

Нагадаємо, що у складі «біло-синіх», як і раніше, відновлюються після травм воротар Денис Бойко та півзахисник Микола Шапаренко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що захисник «Динамо» Олександр Тимчик став батьком.

Фото ФК «Динамо»

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