«Суспільство побачило чергові кадрові рішення. Відповідні кроки будуть і надалі»: Зеленський пообіцяв нову «чистку кадрів»

Російські окупанти готуються до нової хвилі агресії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. А хочуть посилити тиск масштабніше. Щоб не визнавати помилковість агресії, господарі Росії хочуть кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії. Ми всі у вільному світі маємо посилювати нашу співпрацю, щоб не лише відповісти на чергові російські злочинні дії. Хоча це буде, звичайно. Буде відповідь. А щоб настільки, наскільки можливо, не допустити нових російських злочинних дій», — зазначив він.

За словами президента, ініціатива у війні має залишатися за нашими силами.

«Зараз багато говорять про танки. Про сучасні танки, яких ми потребуємо. І про те, як можна заповнити цей дефіцит. Багато зусиль, слів, обіцянок. Але важливо бачити реальність: справа не в п’яти, чи десяти, чи п’ятнадцяти танках. Потреба більша. Ми щодня робимо все, що необхідно, щоб заповнити дефіцит. Дискусії потрібно завершувати рішеннями. Рішеннями про реальне посилення нашої оборони проти терористів. Коли буде необхідна вага рішень, будемо раді подякувати за кожне вагоме рішення», — розповів Зеленський.

Він повідомив, що провів тривалі переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.

«Дякую пану Президенту за готовність посилити українську протиповітряну оборону, розширити нашу бронетанкову співпрацю. Саме цей бронетанковий елемент стає дедалі вагомішим для ситуації на фронті. Так само, як і артилерійський. Є новий пакет підтримки від Фінляндії, зокрема оборонної», — заявив президент.

Зеленський також анонсував нові кадрові ротації.

«І ще одне. Сьогодні суспільство побачило чергові кадрові рішення, які були ухвалені. Я підкреслю це слово — „чергові“. Відповідні кроки будуть і надалі — кожен із них суспільство побачить і, я впевнений, підтримає. Будь-яка внутрішня проблематика, яка заважає державі, прибирається й буде прибиратися. Це справедливо, це потрібно для нашого захисту й це допомагає нашому зближенню з європейськими інституціями. Нам потрібна міцна держава, і Україна буде саме такою», — заявив президент.

Як писали «ФАКТИ», 24 січня були в Кабміні та Офісі президента були проведені звільнення. Так, своєї посади позбувся заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Також через скандал подав у відставку заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов.

Крім того, ввечері 24 січня було звільнено кількох губернаторів. Звільненого губернатора Київської області Олексія Кулебу призначили заступником голови Офісу президента.

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