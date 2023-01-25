Італійське печиво кантучіні: ідеальне до кави та чаю
Печиво кантучіні дуже люблять в Італії. Воно ідеальне до кави та чаю. Зовні нагадує сухарик з горішками. Досить тверде -- його особливість у тому, що його двічі запікають.
Рецептом печива з «ФАКТАМИ» поділилась львівська кондитерка Наталя Берладин, яка раніше радила приготувати зефірні грибочки.
- Кантучіні — це дуже смачно, -- каже Наталя Берладин. — А приготувати це печиво не складно.
Кантучіні
- 2 яйця
- 100 г цукру
- 50 г розтопленого масла
- 230−250 г борошна
- 5 г розпушувача
- дрібка солі
- 100−150 г сухофруктів та горішків (я даю 100 г сухофруктів: родзинки 2 видів, журавлину та 50 г горішків)
1. Сухофрукти промити та залити окропом на 5−10 хвилин, потім злити на сито.
2. Яйця збити з цукром та додати масло.
3. Змішати сухі інгредієнти.
4. До масляно-яєчної маси додати половину борошна.
5. Решту борошна висипати на кондитерський килимок + всю масу + сухофрукти та горішки
6. Замісити тісто.
7. Сформувати форму багету.
8. Випікаємо при температурі 180 градусів 25−30 хвилин до легкого рум’янцю.
9. Витягуємо, обережно нарізаємо на шматочки товщиною 1 см, складаємо на деко -- і знову відправляємо у духовку при температурі 160 градусів на 10−15 хвилин, підсушуємо. Печиво має бути золотистого кольору.
11. Коли вистигне, перекладаємо у контейнер і зберігаємо до трьох тижнів.
Але повірте, воно таке смачне, що довго не буде там лежати.
Нагадаємо рецепт зефіру у вигляді мандаринок, який має смак та аромат справжніх цитрусових, від пані Наталі.
Фото з альбому Наталі Берладин
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