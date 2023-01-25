Італійське печиво кантучіні: ідеальне до кави та чаю

Печиво кантучіні дуже люблять в Італії. Воно ідеальне до кави та чаю. Зовні нагадує сухарик з горішками. Досить тверде -- його особливість у тому, що його двічі запікають.

Рецептом печива з «ФАКТАМИ» поділилась львівська кондитерка Наталя Берладин, яка раніше радила приготувати зефірні грибочки.

- Кантучіні — це дуже смачно, -- каже Наталя Берладин. — А приготувати це печиво не складно.

Кантучіні 2 яйця

100 г цукру

50 г розтопленого масла

230−250 г борошна

5 г розпушувача

дрібка солі

100−150 г сухофруктів та горішків (я даю 100 г сухофруктів: родзинки 2 видів, журавлину та 50 г горішків)

1. Сухофрукти промити та залити окропом на 5−10 хвилин, потім злити на сито.

2. Яйця збити з цукром та додати масло.

3. Змішати сухі інгредієнти.

4. До масляно-яєчної маси додати половину борошна.

5. Решту борошна висипати на кондитерський килимок + всю масу + сухофрукти та горішки

6. Замісити тісто.

7. Сформувати форму багету.

8. Випікаємо при температурі 180 градусів 25−30 хвилин до легкого рум’янцю.

9. Витягуємо, обережно нарізаємо на шматочки товщиною 1 см, складаємо на деко -- і знову відправляємо у духовку при температурі 160 градусів на 10−15 хвилин, підсушуємо. Печиво має бути золотистого кольору.

11. Коли вистигне, перекладаємо у контейнер і зберігаємо до трьох тижнів.

Але повірте, воно таке смачне, що довго не буде там лежати.

Нагадаємо рецепт зефіру у вигляді мандаринок, який має смак та аромат справжніх цитрусових, від пані Наталі.

Фото з альбому Наталі Берладин



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