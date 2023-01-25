Українцям спростили отримання документів за кордоном: Кабмін ухвалив важливе рішення

Життя українців, що рятуються від війни за кордоном, стане простішим. Закордонні дипломатичні установи України тепер зможуть користуватися Державним реєстром актів цивільного стану громадян. Це дасть їм можливість проводити держреєстрацію актів цивільного стану, вносити зміни до актових записів цивільного стану, поновлювати й анульовувати їх. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабінету міністрів України, повідомляє Урядовий портал.

«Також закордонні дипломатичні установи зможуть повторно видавати свідоцтва про держреєстрацію та витяги з Реєстру. Документи видаватимуться незалежно від місця зберігання паперового носія. Ця ініціатива була розроблена на виконання рішень Координаційного штабу з питань повернення в Україну громадян з тимчасово окупованих територій та третіх країн, який очолює Віце-прем'єр-міністр — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук», — йдеться у повідомленні.

Таким чином, українцям за кордоном буде спрощено доступ до послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану і скорочено строки їх отримання в закордонних дипломатичних установах України.

«Закордонні дипломатичні установи, які здійснюватимуть надання послуг у сфері держреєстрації актів цивільного стану з використанням Реєстру, будуть визначені Міністерством закордонних справ. Прийняте рішення набуде чинності через 10 днів після його опублікування», — повідомили на Урядовому порталі.

Як писали «ФАКТИ», у Польщі нещодавно до спецзакону допомоги українським біженцям було внесено зміни, які, крім іншого, регулюють й питання оформлення Карти побиту для українців. Легально українські біженці можуть перебувати на території Польщі до 23 серпня 2023 року. Польська влада вже заявила про готовність продовжити цей термін незалежно від актуальної ситуації в Україні на той момент.

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