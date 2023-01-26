В Україні скоротили фінансування пенсій: скільки виплатили пенсіонерам за січень

Пенсійний фонд України, в якому заявляли, що ще не мають коштів на березневу індексацію пенсій, 25 січня завершив фінансування соцвиплат за січень 2022 року.

На пенсійні виплати за місяць направлено 50,4 млрд гривень, що на 1,0 млрд гривень менше, ніж у грудні минулого року (51,4 млрд гривень).

За даними відомства, 9,3 млрд гривень спрямовано на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 41,1 млрд гривень через уповноважені банки.

Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум.

За повідомленням АТ «Укрпошта», станом на 24 січня доставлено 89,7% профінансованих сум.

Крім того, Пенсійним фондом спрямовано:

- на виплату житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу — 3,9 млрд грн,

- на страхові виплати — 1705,1 млн грн, в тому числі 804,7 млн грн — на оплату лікарняних.

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