«Це щоденне пекло, через яке проходить Україна»: Маша Єфросініна принесла квіти на місце трагедії в Броварах

Телеведуча та блогер Маша Єфросініна побувала на місці трагедії у Броварах, де 18 січня розбився гелікоптер з керівництвом МВС України на борту. В результаті авіатрощі загинули усі, хто був на борту, також жертвами стали 14 дорослих та одна дитина.

На місце падіння гвинтокрила поблизу дитячого садочка влаштували імпровізаційне місце пам’яті, куди усі небайдужі приносять живі квіти та іграшки. Так вшановують пам’ять невинних жертв трагедії.

Марія звернулася до своїх підписників англійською та показала, як зараз виглядає місце падіння. Пошкоджений садочок, вибиті вікна… Вона підкреслила, що таке пекло ми переживаємо щодня и причина цьому — клята війна, яку має зупинити світ.

«Зараз ви бачите, який це все має вигляд після учорашньої трагедії. Я сподіваюся, ви розумієте, що це щоденне пекло, через яке проходить Україна. Кожен день в Україні має такий вигляд. Сподіваюся, ви можете це зупинити колись», — звернулася Маша до своїх читачів за кордоном.

Нагадаємо, в результаті трагедії загинули Міністр МВС Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін і держсекретар Юрій Лубкович. Обставини трагедії наразі з'ясовуються.

Зірки українського шоу-бізнесу також висловили свої співчуття рідним усім загиблих.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що ця трагедія — результат війни.

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