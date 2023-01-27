«Зберегти державність легше з новітнім західним озброєнням, а не з яйцями по 2,20 грн», — політичний експерт про ризики скандалу навколо Міноборони

Росіяни усіляко намагаються оновити у публічному просторі наратив про корупцію в Україні, аби зменшити обсяги підтримки нашої країни з боку Заходу. І скандал навколо закупівлі харчування Міноборони також має ознаки рефлексивного управління.

Таку думку у себе в Facebook висловив політичний експерт Сергій Биков. Він звернув увагу на те, що договори Міноборони, через які розгорівся скандал, з’явилися у медійному просторі ще до зустрічі у форматі Рамштайн, де обговорювали поставки озброєння Україні.

«Вперше інформацію про „золоті яйця“ оприлюднив Василь Крутчак у програмі „Мародери“ на каналі „Ісландія“. Це відбулось 18 січня. За два дні до засідання „Рамштайн-8“. Однак, ця інформація не спричинила інформаційної хвилі та навряд вплинула на хід самого Рамштайну. Але цікавіше, що відбулось згодом. На ранок після Рамштайну, 21 січня виходить матеріал Юрія Ніколова у „Дзеркалі Тижня“ із гучним заголовком „Тилові пацюки Міноборони під час війни „пиляють“ на харчах для ЗСУ більше, ніж за мирного життя“. Саме цей матеріал використовують для торпедування Міноборони, хоча сам матеріал вийшов без коментарів Міністерства оборони, без прямої мови Олексія Резнікова чи бодай пресслужби відомства. Але з практично прямим звинуваченням у корупції», — зазначив Биков.

Разом з тим, експерт зауважив: розслідування стосовно згаданих документів НАБУ розпочало ще до публікацій у ЗМІ. Водночас самі договори в роботу так і не пішли, тобто гроші за них не платили. Також Биков звернув увагу, що «Дзеркало тижня» виправило інфографіки, на яких базувалась медіакампанія з дискредитації Міноборони.

У підсумку Сергій Биков висловив думку, що даний скандал не міг би вплинути на результати Рамштайну, однак міг підірвати довіру Західних партнерів до Міноборони.

«Чи міг «яєчний скандал» вплинути на засідання Рамштайн-8? Вважаю, що ні, адже головна кампанія почалась наступного дня після Рамштайну. А от на довіру Західних партнерів до нашого Міноборони та особисто Олексія Резнікова скандал вплинути міг. Хтось же цей «контракт» відправив журналісту із якоюсь метою. Тепер рашисти наповнюють західні медіа та пабліки викривленими словами Білла Гейтса про нібито «найкорумпованіший український уряд». Такий собі збіг у меседжах — погодьтесь.

Чи треба боротися з корупцією чи «війна все спише»? Війна нічого не спише і з корупцією треба боротись. Але перед публікаціями, особливо під час війни, треба бути обережним, щоб благі наміри не використав ворог проти нас. Все ж перша наша задача — зберегти державність та відновити суверенітет та територіальну цілісність. А це набагато простіше робити із західним новітнім озброєнням, а не з яйцями по 2,20 грн" — підсумував експерт.

Нагадаємо, що у зв'язку із скандалом подав у відставку заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов.

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