Готуємо соус сацибелі власними силами: рецепт від популярного одеського блогера (відео)

Одеський фудблогер Валерій Пономар, який має у соцмережах понад 2 мільйони передплатників, часто пропонує приготувати страви різних кухонь світу. Особливу увагу кулінар звертає на соуси та заливки для салатів.

Грузинський соус сацебелі подають до м'яса, птиці, риби, макаронів. Він неодмінно порадує всіх любителів кисло-солодких соусів, а також покращить смак будь-якої готової страви.

Процес приготування соусу дуже простий та доступний. Велику роль грають якісні кавказькі спеції.

Справжній класичний сацебелі дуже відрізняється від соусів, які можна купити у магазинах.

Продукти: помідори, томатна паста, перець, перець чилі, сіль, цукор, хмелі-сунелі, часник, кінза, 9% оцет.

Процес приготування блогер показав у своєму ролику.

Раніше ми розповідали, як у домашніх умовах приготувати соус тартар.

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