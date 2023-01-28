Торт «Рафаело» за українським рецептом: напрочуд ніжний десерт, просто тане в роті
Тістечка, пиріжки, печиво, торти — улюблені ласощі для багатьох українців. Поряд з традиційними рецептами господині часто експериментують, вносячи в десерти родзинку, яка робить їх неповторними.
Так, усім відомий торт «Рафаело» пропонується приготувати за українським рецептом.
Цей торт готується дуже швидко та просто. Коржі виходять легкими, невагомими та вологими вже одразу після випічки, розповіла авторка рецепта.
Продукти:
Вершкове масло: 100г
Сметана: 150г
Яйця: 2шт
Цукор: 90г
Кокосова стружка: 80г
Мак: 120г
Борошно: 120г
Розпушувач: 10г
Ванільний цукор: 5г
Крем:
Молоко: 500 мл
Цукор: 150г
Яйця: 2шт
Кукурудзяний крохмаль: 50г
Вершкове мало: 50г
Кокосова стружка: 50г
Ванільний цукор: 5г
Шоколад 50 гр
Весь процес приготування показано на відео.
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