Торт «Рафаело» за українським рецептом: напрочуд ніжний десерт, просто тане в роті

Тістечка, пиріжки, печиво, торти — улюблені ласощі для багатьох українців. Поряд з традиційними рецептами господині часто експериментують, вносячи в десерти родзинку, яка робить їх неповторними.

Так, усім відомий торт «Рафаело» пропонується приготувати за українським рецептом.

Цей торт готується дуже швидко та просто. Коржі виходять легкими, невагомими та вологими вже одразу після випічки, розповіла авторка рецепта.

Продукти:

Вершкове масло: 100г

Сметана: 150г

Яйця: 2шт

Цукор: 90г

Кокосова стружка: 80г

Мак: 120г

Борошно: 120г

Розпушувач: 10г

Ванільний цукор: 5г

Крем:

Молоко: 500 мл

Цукор: 150г

Яйця: 2шт

Кукурудзяний крохмаль: 50г

Вершкове мало: 50г

Кокосова стружка: 50г

Ванільний цукор: 5г

Шоколад 50 гр

Весь процес приготування показано на відео.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачне печиво, що нагадує смак дитинства.

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