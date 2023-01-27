«Люблю це печиво»: відома шефкухарка поділилася рецептом улюблених ласощів «з дитинства»

Різноманітні печива завжди були популярною стравою в Україні. Раніше своїм рецептом швидкого печива поділилася відома фудблогерка Наталя Геряк, а тепер про те, як приготувати смачне печиво, розповіла в Instagram відома шеф-кухар Валя Саєнко.

«Всім привіт! Сьогодні даю рецепт печива як в дитинстві. Обожнюю це печиво. Мама дуже часто пекла мені його в дитинстві. А вже коли я виросла, то ми пекли його в пекарні і гості купували його кілограмами», — написала вона.

Інгредієнти: Сир — 200 гр

Борошно пшеничне — 280 гр

Вершкове масло — 180 гр

Яйце — 1 шт

Сода — 4 гр

Цукор і кориця для посипання печива Спосіб приготування: Холодне масло натираємо на тертку. Додаємо борошно, яйце та сир. Сир краще брати в брикеті, трішки вологий. Додаємо соду та замішуємо тісто. Не кидайте одразу все борошно. Трішки залиште. Якщо липне до рук, то додаємо ще трішки борошна. Це залежить від марки сиру. Може знадобитись трішки більше. Тісто має бути еластичне і не липнути до рук. Формуємо кулю із тіста і даємо постояти в холодильнику у плівці мінімум пів години. Далі розкачуємо качалкою на столі з борошном і вирізаємо склянкою кола, як на вареники. Кожне коло викладаємо на цукор з корицею і трішки прижимаємо. Згортаємо цукром всередину і знову в цукор, прижали, ще раз згорнули цукром в середину і останній раз у цукор. Добре прижимаємо, бо відкриється під час запікання. Викладаємо печиво на лист з пергаментом на відстані і запікаємо при 180 приблизно 25−30 хвилин (має стати рум’яним). Готово.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома українська кулінарка Ліза Глінська розповіла про те, як приготувати шоколадні тістечка без випікання.

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