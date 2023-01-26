Шоколадні тістечка без випікання: смачний, швидкий і легкий рецепт від Лізи Глінської

На жаль, ракетні удари надовго залишають українців без світла, а подекуди — й від інших благ цивілізації. Тож в арсеналі кожної мами має бути рецепт швидких солодощів для малечі, які можна приготувати без випікання.

Про один такий напівзабутий рецепт нагадала відома українська кулінарка Ліза Глінська, яка з початком війни повністю перейшла на українську.

Отже, для приготування знайомих з дитинства ласощів вам знадобляться:

350 г печива (1 упаковка);

70 мл молока (5 столових ложок);

20 г какао порошка (2 столових ложок без гірки);

150 г вареного сгущеного молока (5 столових ложок);

100 г вершкового масла (кімнатної температури) (½ уп);

50 г волоського горіху (8 шт);

сіль за смаком.

Етапи приготуванняї

Робимо крихту з печива.

Змішуємо вершкове масло кімнатної температури, какао-порошок, сгущене молоко, сіль, додаємо молоко кімнатної температури, добре перемішуємо і з'єднуємо з печивом.

Готуємо крихти для обсипки — змішуємо печиво, подрібнений горіх та какао.

Формуємо кульки, обвалюємо в крихті. Ставимо в холодильник на 2−3 години.

Смачного!

Нагадаємо, раніше кулінарна майстриня розповіла, як приготувати печиво з домашнім варенням.

152

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram