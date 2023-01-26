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Шоколадні тістечка без випікання: смачний, швидкий і легкий рецепт від Лізи Глінської

18:57 26 січня 2023
Варіант посипки може бути різним

На жаль, ракетні удари надовго залишають українців без світла, а подекуди — й від інших благ цивілізації. Тож в арсеналі кожної мами має бути рецепт швидких солодощів для малечі, які можна приготувати без випікання.

Про один такий напівзабутий рецепт нагадала відома українська кулінарка Ліза Глінська, яка з початком війни повністю перейшла на українську.

Отже, для приготування знайомих з дитинства ласощів вам знадобляться:

  • 350 г печива (1 упаковка);
  • 70 мл молока (5 столових ложок);
  • 20 г какао порошка (2 столових ложок без гірки);
  • 150 г вареного сгущеного молока (5 столових ложок);
  • 100 г вершкового масла (кімнатної температури) (½ уп);
  • 50 г волоського горіху (8 шт);
  • сіль за смаком.

Етапи приготуванняї
Робимо крихту з печива.

Змішуємо вершкове масло кімнатної температури, какао-порошок, сгущене молоко, сіль, додаємо молоко кімнатної температури, добре перемішуємо і з'єднуємо з печивом.

Готуємо крихти для обсипки — змішуємо печиво, подрібнений горіх та какао.

Формуємо кульки, обвалюємо в крихті. Ставимо в холодильник на 2−3 години.

Смачного!

Нагадаємо, раніше кулінарна майстриня розповіла, як приготувати печиво з домашнім варенням.

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