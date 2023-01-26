Шоколадні тістечка без випікання: смачний, швидкий і легкий рецепт від Лізи Глінської
На жаль, ракетні удари надовго залишають українців без світла, а подекуди — й від інших благ цивілізації. Тож в арсеналі кожної мами має бути рецепт швидких солодощів для малечі, які можна приготувати без випікання.
Про один такий напівзабутий рецепт нагадала відома українська кулінарка Ліза Глінська, яка з початком війни повністю перейшла на українську.
Отже, для приготування знайомих з дитинства ласощів вам знадобляться:
- 350 г печива (1 упаковка);
- 70 мл молока (5 столових ложок);
- 20 г какао порошка (2 столових ложок без гірки);
- 150 г вареного сгущеного молока (5 столових ложок);
- 100 г вершкового масла (кімнатної температури) (½ уп);
- 50 г волоського горіху (8 шт);
- сіль за смаком.
Етапи приготуванняї
Робимо крихту з печива.
Змішуємо вершкове масло кімнатної температури, какао-порошок, сгущене молоко, сіль, додаємо молоко кімнатної температури, добре перемішуємо і з'єднуємо з печивом.
Готуємо крихти для обсипки — змішуємо печиво, подрібнений горіх та какао.
Формуємо кульки, обвалюємо в крихті. Ставимо в холодильник на 2−3 години.
Смачного!
Нагадаємо, раніше кулінарна майстриня розповіла, як приготувати печиво з домашнім варенням.152
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