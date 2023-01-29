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Коли часу замало: суп харчо за 15 хвилин від Ектора Хіменеса-Браво

12:47 29 січня 2023
Суп харчо

Суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво поділився «швидким» рецептом супа харчо.

«Часу завжди так обмаль, згодні? Саме тому пропоную спробувати рецепт знаменитого супу харчо, приготування якого займає всього 15 хвилин!» — пише він у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Куряче стегно — 200 г;
  • Зіра — 3 г;
  • Паприка — 3 г;
  • Сіль та перець — за смаком;
  • Часник — 3 зубчики;
  • Оливкова олія — 5 мл;
  • Цибуля — 20 г;
  • Часник — 5 зубчиків;
  • Томати — 150 г;
  • Чилі — 10 г;
  • Вода — 500 мл;
  • Томатна паста — 20 г;
  • Ткемалі — 100 г;
  • Волоські горіхи — 20 г.

«Особисто я люблю більш густий суп харчо, ніж оригінальний рідкий варіант. Зробіть страву рідшою за бажанням, додавши більше води», — радить шеф-кухар та показує відео з процесом приготування харчо.

Раніше шеф-кухар розповів, як приготувати дуже гостру та смачну аджику.

Фото — скріншот

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