Коли часу замало: суп харчо за 15 хвилин від Ектора Хіменеса-Браво
Суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво поділився «швидким» рецептом супа харчо.
«Часу завжди так обмаль, згодні? Саме тому пропоную спробувати рецепт знаменитого супу харчо, приготування якого займає всього 15 хвилин!» — пише він у соцмережах.
Інгредієнти:
- Куряче стегно — 200 г;
- Зіра — 3 г;
- Паприка — 3 г;
- Сіль та перець — за смаком;
- Часник — 3 зубчики;
- Оливкова олія — 5 мл;
- Цибуля — 20 г;
- Часник — 5 зубчиків;
- Томати — 150 г;
- Чилі — 10 г;
- Вода — 500 мл;
- Томатна паста — 20 г;
- Ткемалі — 100 г;
- Волоські горіхи — 20 г.
«Особисто я люблю більш густий суп харчо, ніж оригінальний рідкий варіант. Зробіть страву рідшою за бажанням, додавши більше води», — радить шеф-кухар та показує відео з процесом приготування харчо.
Раніше шеф-кухар розповів, як приготувати дуже гостру та смачну аджику.
Фото — скріншот205
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