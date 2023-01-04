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Здоров'я та медицина

Магнітні бурі у перші 10 днів січня: коли чекати (розклад)

11:12 4 січня 2023
жінка

Перший місяць року — це не лише нові надії та плани, а й боротьба з невблаганною природною стихією. Особливо це стосується метеозалежних людей.

Згідно з інформацією сайту swpc.noaa.gov, у середу, 4 січня, очікується чергова геомагнітна буря.



Найближча сильна магнітна буря очікується 5 січня. Її сила становитиме 4 бали. У цей день можливе незначне погіршення самопочуття: біль голови, слабкість. Може знизитися увага та працездатність, з'явитися сонливість.

Надалі, до 10 січня, потужність магнітних бур зменшиться.

Медики рекомендують метеозалежним людям у ці дні не перенапружуватися, більше відпочивати, гуляти на свіжому повітрі, відмовитись від спиртної та кави.

Нагадаємо, найближчими днями синоптики також прогнозують зміну погоди. Теплі, майже весняні дні, зміняться похолоданням, йтиме дощ та сніг. Зима знову повернеться.

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