ЗСУ отримали від Великобританії ракети з високоточним наведенням Brimstone 2
Україна продовжує одержувати військову техніку від країн Заходу. Великобританія надала Збройним силам України ракети з високоточним наведенням Brimstone 2.
Про це повідомляється в Twitter Міністерства оборони Великої Британії.
Ракети надані у рамках пакета британської допомоги українським військовим. Вони відрізняються високоточним наведенням.
«Ця допомога відіграла вирішальну роль у стримуванні просування росії», — йдеться у повідомленні.
Модернізовані високоточні ракети Brimstone 2 мають дальність пуску вдвічі більшу, ніж раніше передані Україні ракети Brimstone першого покоління. Вони оснащені лазерною системою самонаведення, можуть запускатися як з винищувачів, так і з потужних вантажівок.
Вартість ракети складає близько 175 000 фунтів стерлінгів.
Система дозволяє зброї сканувати поле бою та вибирати найбільш вразливу ціль. Brimstone 2 можна використовувати у населених пунктах з великою точністю, обмежуючи потенційні побічні втрати серед цивільного населення.
Brimstone 2 призначена у першу чергу для ураження наземних цілей, включаючи цілі, що рухаються.
As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 27, 2022
This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.
#StandWithUkraine pic.twitter.com/SpVnWqeiVm
Нагадаємо, Великобританія в рамках антиросійських санкцій заморозила російські активи на загальну суму 18,4 млрд. фунтів стерлінгів ($ 20,9 млрд.). Під обмеження потрапили близько 1200 осіб та 120 компаній.159
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