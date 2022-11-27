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Україна

ЗСУ отримали від Великобританії ракети з високоточним наведенням Brimstone 2

17:38 27 листопада 2022
ракета

Україна продовжує одержувати військову техніку від країн Заходу. Великобританія надала Збройним силам України ракети з високоточним наведенням Brimstone 2.

Про це повідомляється в Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

Ракети надані у рамках пакета британської допомоги українським військовим. Вони відрізняються високоточним наведенням.

«Ця допомога відіграла вирішальну роль у стримуванні просування росії», — йдеться у повідомленні.

Модернізовані високоточні ракети Brimstone 2 мають дальність пуску вдвічі більшу, ніж раніше передані Україні ракети Brimstone першого покоління. Вони оснащені лазерною системою самонаведення, можуть запускатися як з винищувачів, так і з потужних вантажівок.

Вартість ракети складає близько 175 000 фунтів стерлінгів.

Система дозволяє зброї сканувати поле бою та вибирати найбільш вразливу ціль. Brimstone 2 можна використовувати у населених пунктах з великою точністю, обмежуючи потенційні побічні втрати серед цивільного населення.

Brimstone 2 призначена у першу чергу для ураження наземних цілей, включаючи цілі, що рухаються.

Нагадаємо, Великобританія в рамках антиросійських санкцій заморозила російські активи на загальну суму 18,4 млрд. фунтів стерлінгів ($ 20,9 млрд.). Під обмеження потрапили близько 1200 осіб та 120 компаній.

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