Чому потрібно вечеряти за 3−4 години до сну, а лягати спати — до опівночі: пояснює відома дієтологиня

Відома українська дієтологиня Світлана Фус, яка раніше розповіла про користь та шкоду цитрусових, пояснила, чому не можна їсти незадовго до сну.

«Думаю, ви вже не раз чули рекомендацію, що вечеряти потрібно за 3−4 години до сну. Але чому саме такий інтервал часу? Це пов'язано з гормональною системою нашого організму, роботою травної системи. У вечірній час у нас повинні активізуватися „нічні гормони“: мелатонін і соматотропний гормон, які запускають використання організмом запасів жиру на енергетичні потреби. Але злагоджена робота цих гормонів можлива лише тоді, коли ми дотримуємося режим харчування і режим сну. Спати ми повинні лягати в той же день, коли і прокинулися. Тобто найоптимальніший час відходу до сну 23:00», — вважає вона.

На думку дієтологині, підшлункова залоза повинна знижувати свою активність не пізніше 21:00 (рівень інсуліну, який виділився на останній прийом їжі повинен плавно знизитися і нормалізувати кількість глюкози в крові).

«На формування і перетравлення харчової грудки необхідно близько 3−4 годин, в залежності від того, які продукти ви вибрали на вечерю. Звідси, шляхом нескладних арифметичних дій, знаходимо, що вечеря повинна бути за 3−4 години до сну, тобто 23:00−4 (3) години = 19:00 (20:00). Це стосується всіх: і тих, що худнуть і просто тих, хто хоче бути здоровими», — впевнена Фус.

Обираючи продукти на вечерю, вона радить самостійно простежити за реакцією організму і підібрати свій варіант.

«На що потрібно звернути увагу: вечеря повинна давати ситість і комфорт шлунково-кишкового тракту, але не набряклість і + на вагах вранці. За класикою жанру на вечерю я рекомендую білок + овочі. Білок потрібно вибирати більш легкозасвоюваний — рибу, м'ясо птиці, яйця. Якщо після вживання сирих овочів на вечерю відчуваєте дискомфорт в шлунку або кишечнику і з'являється відчуття голоду, овочі краще використовувати приготовані (на пару або тушковані/запечені). Обов'язково додавайте і жири. Декому для ситості можна додати також кашу або цільнозерновий хліб (близько 50 г). Вибирайте крупи з низьким глікемічним індексом: гречка, кіноа. Комусь комфортно на вечерю використовувати тільки кашу і овочі», — пояснює дієтологиня.

Як писали «ФАКТИ», раніше Світлана Фус пояснила, як організму шкодить відмова від ранкового прийому їжі, а також, як тримати себе у формі на роботі.

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