39.91 / 40.58 42.80 / 43.67
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
«Порцелянові» історії
30 січня 2023
СИЛА ДУХУ
СИЛА ДУХУ Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2014
Скульптор: Ernest Massuet
Розмір: 50×36 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Якось привів учитель одного зі своїх найкращих учнів до входу у відкритий лабіринт, стіни якого були викладені з тесаного каменю, і запропонував пройти це просте, на перший погляд, випробування. Щоправда, простим воно здавалося учневі лише перші кілька годин. Потім ставало все складніше та складніше. В який би бік він не йшов, щоразу в результаті впирався в глухий глухий кут.

Нарешті, вибившись з останніх сил, юнак приліг у тому самому безвиході прямо на всипану дрібним камінням землю і заснув. Прокинувся він, відчувши, як хтось його настирливо будить. То був учитель. Запропонувавши учневі йти за собою, він вивів його з лабіринту і, піднявшись на сусідню гору, сказав:

- А тепер спробуй уважно розглянути і запам'ятати всі закутки лабіринту, що відкрився перед тобою — і спробуй пройти його знову.

Цього разу рішення завдання особливих труднощів для розумного хлопця не складало. Минуло не більше півгодини, як він, швидко обійшовши лабіринт, повернувся до вчителя, який чекав на тій же горі.

- А тепер запам'ятай одне з найважливіших правил, — сказав учитель. — У реальному житті все відбувається практично так само. Чим вище ти піднімаєшся над проблемою, що не дає тобі спокою, тим зручніше, розглянувши її з усіх боків, знайти вихід із ситуації. Дотримуйся цього правила завжди…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

машини

Українські водії назвали автомобілі, які краще не купувати: позбавте себе проблем

Мінус 10 кг протягом місяця: «скраб», який допоможе швидко прочистити шлунок і «зігнати» великий живіт (відео)

Мінус 10 кг протягом місяця: «скраб», який допоможе швидко прочистити шлунок і «зігнати» великий живіт (відео)

Частині українців виплатять по 3350 гривень: хто може сподіватися на допомогу

Частині українців виплатять по 3350 гривень: хто може сподіватися на допомогу

Українцям у Німеччині загрожують штрафи до 50 тисяч євро: про що треба знати

Українцям у Німеччині загрожують штрафи до 50 тисяч євро: про що треба знати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту