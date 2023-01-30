Призначення субсидії не з початку опалювального сезону: хто має право на перерахування

В Україні деякі категорії громадян отримують субсидію на оплату комунальних послуг, яка під час опалювального сезону становить близько 1800 гривень. Водночас в окремих випадках розмір субсидії можуть перерахувати.

Про це повідомили у Пенсійному фонді.

В установі нагадали, що під час призначення субсидії враховують дохід домогосподарства за останні 56 місяців минулого року, а загалом розмір такої виплати залежить не тільки від доходу, а ще від складу родини, прожиткового мінімуму та вартості комунальних послуг.

У разі призначення субсидії не з початку опалювального (чи неопалювального) сезону беруться доходи за два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням житлової субсидії.

У середньому субсидія покриває всю суму комунальних послуг, яка перевищує 20% сукупного доходу сім'ї. Якщо сім'я витрачає на оплату комуналки понад 20% свого загального доходу, то все, що вище цієї норми, покриватиме субсидія.

Водночас субсидію можуть перерахувати, зокрема у випадках, коли:

- пенсіонер, який працює, втратив заробіток;

- суттєво змінилося матеріальне становище субсидіанта;

- людина непрацездатна й не працює.

Втім, субсидію мають право й скасувати, наприклад, якщо родина зробить покупку на суму від 50 тисяч гривень.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як самому підрахувати можливість отримання субсидії.

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