Загальна мобілізація: юрист відповів, чи передбачена відповідальність для чоловіків, які виїхали з України до 24 лютого

В Україні з початку повномасштабної війни продовжується мобілізація. У зв'язку з цим чоловікам призовного віку заборонено залишати межі країни.

Багато українських чоловіків до 24 лютого перебували за кордоном й не повернулися до України після вторгнення росії. Їх цікавить питання, чи передбачена для них якась відповідальність за те, що під час мобілізації не прийшли у військкомат та не стали на облік.

Юрист Ростислав Кравець розповідає, що на сьогодні відповідальності за неповернення до України під час воєнного стану не встановлено, передають Факти ICTV.

Тобто сьогодні в Україні немає жодної адміністративної чи кримінальної відповідальності за неповернення чоловіків, які виїхали до 24 лютого 2022 року.

Якщо депутати ухвалять такий закон, то він не відповідатиме нормам Конституції України.

Також законом не передбачено й примусової мобілізації, у разі повернення чоловіка, який був за кордоном до війни, уточнив Кравець.

Юрист також зазначив, що більшість чоловіків, які перебувають за кордоном, працюють та перераховують гроші в Україну.

Надходження в Україну фінансів від працівників починає перевищувати надходження від експорту, зазначає Кравець.

Кравець також зазначає, що запровадження певних штрафів чоловікам, які повертаються, не буде.

За його словами, якщо чоловіку було вручено повістку, але він якимось чином виїхав за кордон вже після 24 лютого 2022 року і не з'явився у військкомат, то за це передбачено адміністративну відповідальність. В інших випадках жодної відповідальності за неповернення немає.

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