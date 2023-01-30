Смачні українські лежні: як приготувати (відео)

Українська кухня — дуже різноманітна і збагачена традиціями сусідніх країн та народів. Наприклад, традиційні литовські зрази у нас набули нового життя — їх готують у вигляді рулету або ж запіканки, і називають лежнями. Начинки при цьому можна робити будь-які — від квашеної капусти до грибів і м’ясного фаршу.

Для приготування лежнів з начинкою з квашеної капусти та шкварок вам знадобляться:

6 картоплин середнього розміру;

200 г квашеної капусти;

5 цибулин середнього розміру;

4 яйця;

60 г свинячого сала;

борошно;

сіль;

вершкове масло (для змазування форми);

сметана (для подачі).

Етапи приготування

Очищену від шкірки картоплю нарізаємо великими кубиками, перекладаємо в каструлю і заливаємо водою, солимо. Доводимо до кипіння і варимо до повної готовності (протягом 20−25 хвилин).

Зі звареної картоплі робимо пюре. Додаємо до нього сирі яйця і ретельно перемішуємо.

Подрібнену квашену капусту складаємо в сотейник з товстим дном. Ставимо ємність на повільний вогонь, накриваємо кришкою і тушкуємо, періодично помішуючи, 20−25 хвилин. Капуста має стати м’якою.

Чистимо і шаткуємо цибулю. Сало нарізаємо дрібними шматочками і розтоплюємо на гарячій пательні. Додаємо цибулю і смажимо до появи золотистого кольору.

Цибулю зі шкварками перекладаємо в сотейник з капустою. Солимо і добре перемішуємо.

Розкладений на рівній поверхні кухонний рушник присипаємо борошном. Викладаємо у вигляді прямокутника картопляне пюре. Середня висота шару — 1,5 см. Зверху викладаємо і розрівнюємо капусту з цибулею та шкварками.

За допомогою кухонного рушника звертаємо рулет, переміщаємо на змащене маслом деко і відправляємо в розігріту до 180 °C духовку. Запікаємо до появи золотистої скоринки — приблизно 30 хвилин.

Перед подачею нарізаємо рулет порційними шматками і поливаємо сметаною.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як приготувати смачний перекус для малечі, використовуючи вже готове картопляне пюре.





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