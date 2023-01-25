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Неймовірно ароматний і дуже смачний: готуємо лимонно-сирний кекс

22:45 25 січня 2023
кекс

Сир робить цей кекс поживним і корисним, лимон — ароматним і пишним. Ідеальний варіант для дітей, тих, хто не любить сир, але хоче його їсти, і тих, хто любить експерименти на кухні, ділиться у соцмережі Юлія Сімончук, яка раніше радила приготувати закуску з оселедцем.

Інгредієнти:

  • масло — 150 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 180 г;
  • сир кисломолочний — 200 г;
  • борошно — 270 г;
  • розпушувач — 1,5 ч.л.;
  • цедра одного лимона;
  • сіль — дрібка;
  • цукрова пудра — 200 г;
  • сік лимона — 3−4 ст.л.;
  • гаряча вода — 1 ст.л.

Приготування:

Масло кімнатної температури збити з цукром протягом 3−4 хв. Не перестаючи збивати, додати по одному яйця. Додати перетертий сир, сіль, цедру і все перемішати.

Просіяти в рідку масу борошно з розпушувачем, перемішати і викласти в форму, застелену пергаментом або змащену маслом і притрушену борошном. Помістити в розігріту духовку при 170−180 градусах і випікати близько години. Дати охолонути на решітці і полити зверху глазур"ю (змішати пудру з лимонним соком і водою, густину регулювати водою, але маса має бути не рідка). Дати застигнути, і можна нарізати і смакувати.

Нагадаємо рецепт юшки з грибами та оселедцем від пані Юлії.

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