Неймовірно ароматний і дуже смачний: готуємо лимонно-сирний кекс
Сир робить цей кекс поживним і корисним, лимон — ароматним і пишним. Ідеальний варіант для дітей, тих, хто не любить сир, але хоче його їсти, і тих, хто любить експерименти на кухні, ділиться у соцмережі Юлія Сімончук, яка раніше радила приготувати закуску з оселедцем.
Інгредієнти:
- масло — 150 г;
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 180 г;
- сир кисломолочний — 200 г;
- борошно — 270 г;
- розпушувач — 1,5 ч.л.;
- цедра одного лимона;
- сіль — дрібка;
- цукрова пудра — 200 г;
- сік лимона — 3−4 ст.л.;
- гаряча вода — 1 ст.л.
Приготування:
Масло кімнатної температури збити з цукром протягом 3−4 хв. Не перестаючи збивати, додати по одному яйця. Додати перетертий сир, сіль, цедру і все перемішати.
Просіяти в рідку масу борошно з розпушувачем, перемішати і викласти в форму, застелену пергаментом або змащену маслом і притрушену борошном. Помістити в розігріту духовку при 170−180 градусах і випікати близько години. Дати охолонути на решітці і полити зверху глазур"ю (змішати пудру з лимонним соком і водою, густину регулювати водою, але маса має бути не рідка). Дати застигнути, і можна нарізати і смакувати.
Нагадаємо рецепт юшки з грибами та оселедцем від пані Юлії.108
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram