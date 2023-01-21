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Поринемо на хвилинку в дитинство: готуємо ароматне какао

22:02 22 січня 2023
какао

Це справжній шоколадний напій, смак якого відносить в ті часи, коли ще малим, наганявшись на вулиці, біжиш до хати на аромат какао з молоком. Простим та смачним рецептом приготування напою поділилась у соцмережах кулінарка Марина Хвіль, яка раніше розповіла, як приготувати сирники, запечені в сметані.

Інгредієнти:

  • 1 л молока
  • 3 ст. л какао
  • 1 п. ванільного цукру (за бажанням)
  • 100−150 г цукру (кількість за вашим смаком)

Приготування:

Виливаємо молоко в каструлю, ставимо на вогонь, помішуючи, починаємо його нагрівати. Тим часом в окрему посудину насипаємо какао. Наливаємо трішки нагрітого молока, гарно розмішуємо, щоб не було грудочок. Коли молоко почне закипати, додаємо цукор, ванільний цукор, розведене какао. Помішуємо, доводимо рідину до кипіння, проварюємо 1 хвилину. Знімаємо з вогню. Какао можна подавати як гарячим, так і охолодженим.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти смачної печінки від Ольги Матвєй та цитрусового кекса від Лізи Глінської.

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