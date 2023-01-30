Леся Нікітюк здивувала незвичним іміджем у новому шоу

Телеведуча Леся Нікітюк, яку називають новою ймовірною «Холостячкою», вперше за довгий час повернулася до роботи в розважальному проекті. Вона стала ведучою нового шоу на Новому каналі. Це адаптація американського формату Family Feud, популярного у 70−80-х, який і досі знімається. В оригінальному шоу дві родини вгадують найпоширеніші відповіді людей на різні запитання. Відомо, що з українських родин у шоу вже взяли участь Віктор Павлік з дружиною та родина Григорія Решетніка.

Леся Нікітюк у новому з’являтиметься у яскравих образах. Телеведуча показала кілька із них. На одному з відео вона одягла яскравий червоний костюм та зробила незвичну зачіску — з елегантним чубчиком.

Прихильники пишуть, що така зачіска дуже пасує Лесі й чекають виходу нового шоу. Проте є й такі, хто критикує пристуність розважального формату в ефірі під час війни.

Нагадаємо, після російського вторгнення Нікітюк зняла проект «ЛеМершрутка», в якому показала, що зробили рашисти з нашою країною.

Колега Лесі Григорій Решетнік додає хмизу в чутки про її участь в «Холостячці», інтригуючи новими заявами.

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