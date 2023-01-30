П’ять мільйонів рублів за знищені західні танки: російська компанія оголосила винагороду

Російська компанія заявила, що запропонує п’ять мільйонів рублів готівкою першим солдатам, які знищать або захоплять західні танки в Україні після того, як Кремль пообіцяв, що будь-яка бронетехніка союзників, відправлена до Києва, «згорить», пише видання Daily Mail.

Сполучені Штати, Німеччина та інші західні союзники приєдналися до Британії та відправляють десятки важких танків в Україну протягом наступних кількох місяців, щоб допомогти зміцнити військовий потенціал країни, яка воює вже майже рік.

Рішення союзників по НАТО було розкритиковане Кремлем як небезпечне загострення, і Москва попередила, що нові західні поставки «згорять, як і всі інші».

Тепер російська уральська компанія Fores пропонує грошові виплати росіянам, які «захоплять або знищать» німецькі танки Leopard 2 або американські Abrams, пише видання.

«Компанія заявила, що заплатить п'ять мільйонів рублів (£58 000) першому російському солдату, який знищить один із танків, і 500 000 рублів (£5800) за всі наступні знищення».

Повторюючи слова, які зазвичай використовують російські офіційні особи та пропагандисти, російська Fores заявила у своєму зверненні, що НАТО накачує Україну «необмеженою» кількістю зброї та посилює конфлікт.

Діючи на випередження, компанія Fores запропонувала також заплатити 15 мільйонів рублів за винищувачі західного виробництва, якщо вони коли-небудь будуть доставлені в Україну.

Нагадаємо, що Вашингтон відправляє в Україну 31 свій швидкохідний танк M1 Abrams, тоді як Берлін поставить щонайменше 14 танків Leopard 2 і дав дозвіл іншим країнам НАТО, включаючи Польщу, Норвегію, Фінляндію та Іспанію, поставити Києву ці танки.

Фото з сайту https://www.dailymail.co.uk

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