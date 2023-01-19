Учасникам бойових дій та сім'ям загиблих ветеранів спростили оформлення пільг: що змінилося

Учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни та військових, постраждалим учасникам Революції гідності спростили процедуру оформлення пільг.

Як повідомляють в ПФУ, при зверненні до органів Пенсійного фонду для внесення інформації про них до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, зазначені категорії можуть надавати електронне посвідчення ветерана без предʼявлення оригіналів посвідчень у паперовій формі.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Крім того, дані, зазначені в документах, що додаються до заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, можуть бути отримані органами Пенсійного фонду України шляхом електронної інформаційної взаємодії з відповідними центральними органами виконавчої влади.

Додамо, що український парламент визнав учасниками бойових дій осіб, які не вступили до лав ЗСУ, МВС, Національної поліції, Нацгвардії, СБУ, Держприкордонслужби, однак брали безпосередню участь в обороні України у зв’язку з агресією росії.

«Закон на законодавчому рівні захищає українських добровольців. Водночас акт передбачає відзначення осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, у зв’язку з військовою агресією рф проти України у період дії воєнного стану при здійсненні самооборони під час виконання завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану», — повідомляють у Верховній Раді.

Нагадаємо, що у грудні минулого року парламент ухвалив закон, який передбачає можливість надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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