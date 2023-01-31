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Повітряне сирне суфле від Ольги Мартиновської: «Готувати легко, але потрібно знати нюанси»

14:07 31 січня 2023
Сирне суфле

Суддя шоу «МайстерШеф» рестораторка Ольга Мартиновська поділилася рецептом сирного суфле, яке може бути і солоним, і солодким.

На своїй сторінці у соцмережах рестораторка запропонувала приготувати солоне суфле, зазначивши, що страва (від слова «надувати» «дути») обовязково має бути повітряною та легкою. «Готувати супер легко, лише пару ньюансів треба знати», — додала Мартиновська.

Інгридієнти:

  • 100 мл молока;
  • 100 мл вершків 30%;
  • 2 жовтки;
  • 15 гр кукурудзяного крохмалю;
  • 200 гр твердого легкоплавкого сиру типу Комте — щільного, але досить м’якого;
  • Сіль;
  • Білки (у залежності від обсягу маси).

Приготування:

  • В холодному молоці розчиніть крохмаль, змішайте з вершками і нагрівайте в кастрюльці до кипіння, постійно і активно помішуючи вінчиком.
  • Як закипіло, додайте натертий на крупну тертку сир і вимішуйте 1−2 хвилини.
  • Введіть жовтки і вимішайте.
  • Перебийте масу — консистенція має бути однорідною, ніжною, схожою на заварний крем.
  • Білки (половина об'єму від сирної маси) збийте до стійкої піни, додавши дрібку солі.
  • Частину білків додайте у сирну масу і активно перемішайте, щоб вона стала рідшою і піддатливішою.
  • Сирну основу влити в білки та обережно перемішайте силіконовою лопаткою.
  • Форма для суфле має бути з рівними бортами. Її потрібно повністю змастити вершковим маслом — за незмащену частину суфле може зачіпитися та не вирости.
  • Готувати в духовці на водяній бані при 200 градусах без обдуву.

«Такий розмір, як у мене, випікаємо 30 хвилин, якщо берете порційні форми — 20- 25 хвилин. Це гаряча закуска, може бути аперитивом. Дайте суфле 5−7 хвилин відпочити після духовки, так смачніше. Куштуйте разом із зеленим салатиком. І якщо вже така п’янка, то налийте і келих білого, щоб життя стало трошечки щасливіше, хоч на мить», — радить рестораторка.

Раніше дієтологиня назвала види сиру, які корисні кожному.

Фото — скріншот

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