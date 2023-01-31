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Події

У Мелітополі кадирівці зґвалтували кремлівську пропагандистку

13:30 1 лютого 2023
Ольга Зенкова

У тимчасово окупованому Мелітополі, який генерал Бен Годжес вважає ключовим містом для деокупації Криму, кадирівці з батальйону «Ахмат» зґвалтували регіональну кореспондентку НТВ Ольгу Зенкову, що робила репортаж про щасливе життя городян після «приєднання» до росії.

Після зйомок Зенкова та її оператор Артем Єпіфанов (до речі — занесені в базу «Миротворця») вечеряли в ресторані «Воронцовський». Там до них підійшли чеченці, побили оператора (лікарі діагностували у нього тілесні ушкодження середньої тяжкості) а журналістку забрали з собою. Після чого відбулося її групове зґвалтування.

Звернення потерпілих у військову комендатуру, поліцію та до гауляйтера Балицького були проігноровані, повідомляє телеграм-канал «Ищи своих». Невідомо, чи вийшов в ефір репортаж про щасливе життя в Мелітополі, але тему зґвалтування його авторки на росії висвітлювати заборонили.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в «лнр» повісився мобілізований, якого зґвалтували «кадирівці».

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У Мелітополі кадирівці зґвалтували кремлівську пропагандистку

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