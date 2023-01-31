Віцепрезидент Центру стратегічних і міжнародних досліджень Деніел Ф. Рунде впевнений — Європейський Союз повинен терміново розпочати переговори з Україною щодо вступу країни до європейських структур. Натомість Польща при цьому має стати головним ментором цього процесу, пише він у колонці американського портала The Hill.

«Перемоги України на полі бою здобули їй право на мирне та процвітаюче майбутнє в Європі. Щоб стати повноправним членом Заходу, Україні потрібна міцна угода про безпеку, а також надійний і своєчасний процес вступу до Європейського Союзу. Обіцянка членства в ЄС є настільки потужним і привабливим „пряником“ для багатьох країн, що вони готові приймати складні політичні рішення і впроваджувати обтяжливі реформи, щоб приєднатися до європейської сім'ї. Вступ до ЄС має стати Полярною зіркою для відновлення та модернізації України, що передбачає оголошений термін вступу — десять років або менше, а реальні переговори мають розпочатися вже цього року. Зовнішня допомога, якої потребує Україна від ЄС, США та інших країн, має бути пов'язана з вимогами щодо вступу до ЄС. Це один з головних висновків Комісії з економічного відновлення України Центру стратегічних та міжнародних досліджень».

Серія зустрічей в ЄС на високому рівні, запланованих на 2023 рік, може просунути цей вступ у правильному напрямку. Саміт Україна-ЄС наступного місяця може оголосити про початок переговорів, однак існує кілька перешкод для просування цього порядку денного, додає пан Рунде.

«По-перше, ЄС має конституційні питання. Деякі держави хочуть змінити правила про одностайність, щоб одна країна-член не могла стримувати важливі рішення, як це відбувається зараз. Оскільки Швеція та Іспанія головують в ЄС, ці дві країни повинні очолити процес вирішення цього питання. По-друге, деякі країни не хочуть, щоб Україна вступала до ЄС. Вони пошепки стверджують, що Україна занадто велика і „зараз не поділяє наших цінностей“ („занадто релігійна, можливо, занадто консервативна і занадто багато дешевої робочої сили, яка може заполонити ЄС“). Сьогодні Німеччина є однією з тих країн, які зволікають зі вступом України до ЄС. По-третє, існують побоювання, що Україна „перестрибне межу“, випередивши такі країни, як Сербія на Балканах і навіть Туреччина, які вже давно чекають на членство в ЄС. З огляду на війну і жертви, які принесла країна, Україна заслуговує на те, щоб перестрибнути цю межу».

Цей процес, зазначає віцепрезидент Центру стратегічних і міжнародних досліджень, не буде легким: вступ до ЄС вимагатиме від України проведення дуже важких реформ.

«Україна повинна буде, серед іншого, посилити верховенство права, зміцнити права власності, зменшити корупцію, виправити судову систему та створити надійну систему вирішення комерційних спорів. Україні доведеться приватизувати або закрити деякі з 3300 державних підприємств. Реформи в енергетичному, банківському та аграрному секторах йтимуть всупереч корисливим інтересам, у тому числі впливових олігархів; однак, починаючи з 2014 року, Україна продемонструвала, що може проводити складні реформи, і досягла прогресу в усіх семи сферах реформ, які ЄС намітив для України.

Наприкінці цього процесу Україна отримає доступ до десятків мільярдів доларів інфраструктурного фінансування для відновлення та модернізації своєї залізниці, аеропортів та доріг, що дозволить їй поглибити свої зв'язки із Заходом. Із закриттям чорноморських портів Україна потребує кількох інфраструктурних «планів Б», включаючи нові дороги, доступ до портів через Дунай і поліпшення залізничного сполучення з Польщею та Румунією. Маючи економіку, засновану на «руках (виробництво), мізках (технології) і зерні (сільське господарство)», правильний енергетичний баланс і сприятливу для вільного ринку економічну політику, Україна повинна стати житницею Європи, європейською Силіконовою долиною і великим виробничим центром".

Відновлення України буде залежати від гарантій безпеки з боку Заходу. З часом Україну слід запросити до НАТО.

«Безпечна і процвітаюча Україна вигідна ЄС і всьому демократичному світу. Якщо їй дадуть шанс, Україна піде тим же шляхом, що й Іспанія чи Польща. Вже за одне покоління членства в ЄС Україна стане процвітаючим членом ЄС і повноправним членом Західного альянсу».

Нагадаємо слова президента Зеленського: «росія дуже хоче якогось великого реваншу. Будемо її потроху зупиняти, розбивати й готувати свій великий контрнаступ».

47

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram