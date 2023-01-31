Не зовсім SWIFT: Іран і росія об’єднали банківські системи

Іран і росія, проти яких діють західні санкції, об’єднали свої міжбанківські системи зв’язку та переказів, щоб сприяти активізації торгівлі та фінансовим операціям. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого іранського чиновника.

Після того, як у 2018 році Вашингтон відмовився від ядерної угоди з Тегераном і поновив санкційний тиск, Іран відключили від бельгійської служби обміну фінансовими повідомленнями SWIFT, яка є ключовою міжнародною банківською точкою доступу, йдеться в статті.

Подібні обмеження були застосовані до деяких російських банків після вторгнення москви в Україну в 2022 році.

Тепер «іранським банкам не потрібно використовувати SWIFT… з російськими банками, які можуть бути призначені для відкриття акредитивів і переказів або гарантій», — цитує Reuters коментар агентству Fars заступника голови Центрального банку Ірану Мохсена Карімі. Він додав, що «близько 700 російських банків і 106 неросійських банків з 13 різних країн будуть підключені до цієї системи».

У росії не коментують підписану 29 січня угоду з Іраном.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому росія співпрацює з Іраном.

Фото з сайту unian

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