Ізраїль і США готуються до найгіршого: ЗМІ про «бавовну» в Ірані

За словами офіційних осіб США та людей, знайомих з операцією, Ізраїль завдав удару з безпілотника по оборонному комплексу в Ірані, оскільки США та Ізраїль шукають нові способи стримати ядерні та військові амбіції Тегерана, пише Wall Street Journal.

Іранські офіційні особи заявили, що протиповітряна оборона країни відбила спробу атаки трьох невеликих квадрокоптерів, спрямованих на завод з виготовлення боєприпасів у місті Ісфахан, поруч із майданчиком, що належить Іранському центру космічних досліджень, проти якого США ввели санкції.

Іран заявив, пише американське видання, що його протиповітряна оборона збила один із безпілотників, а два інших вибухнули над складом, завдавши незначних пошкоджень даху.

«Такі дії не можуть вплинути на рішучість і намір наших експертів щодо мирного ядерного прогресу», — сказав міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахян, повідомляє урядова служба новин PadDolat.

Ізраїльські військові відмовилися від коментарів.

Цей удар знаменує собою першу відому атаку, здійснену Ізраїлем за часів нового ультраправого коаліційного уряду на чолі з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, який санкціонував серію сміливих операцій в Ірані, коли востаннє обіймав цю посаду з 2009 по 2021 рік, зазначає Wall Street Journal.

Удар Ізраїлю стався в той момент, коли ізраїльські та американські офіційні особи обговорюють нові способи боротьби з дестабілізуючими операціями Ірану, включаючи його поглиблення військової співпраці з росією.

Нещодавно директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс здійснив неоголошену поїздку до Ізраїлю, щоб обговорити питання Ірану та інші регіональні проблеми, повідомляють ті, хто знайом з деталями його візиту. Держсекретар Ентоні Блінкен планує продовження переговорів США та Ізраїлю щодо Ірану та інших регіональних питань.

Минулого тижня США та Ізраїль провели свої найбільші в історії спільні військові навчання за участю понад 7500 військовослужбовців з обох країн і низку сценаріїв для перевірки їхньої здатності знищувати системи протиповітряної оборони та дозаправляти реактивні літаки.

Генерал Герці Халеві, начальник штабу Армії оборони Ізраїлю, заявив Wall Street Journal, що Ізраїль і США готуються до найгіршого, і що військові навчання надіслали «дуже чітке повідомлення Ірану: якщо Іран припуститься помилки, розглядатимуться наступальні можливості».

Крім того, зазначає Wall Street Journal, пан Нетаньяху підштовхує США до більш жорсткої позиції щодо Ірану.

У той же час США тиснуть на Ізраїль, щоб він більше допомагав Україні у війні з росією, особливо зараз, коли Тегеран надає Москві сотні безпілотників, які використовуються для нападу на Україну. Ізраїль відмовився надіслати Україні пряму військову допомогу, яка, як попереджали російські політики, може поставити під загрозу відносини Ізраїлю з Москвою.

Таким чином очікується, що новий уряд пана Нетаньяху не запропонує Україні пряму військову підтримку. Але разом з тим США сподіваються, що він продовжить наносити таємні удари по ядерній та військовій програмі Ірану, зазначає Wall Street Journal.

Такі удари, пише видання, допомагають зашкодити здатності Ірану допомагати росії у війні в Україні .

Нагадаємо, в Ірані атаковані військові об'єкти, ЗМІ заявляють про початок спецоперації Ізраїлю.

244

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram