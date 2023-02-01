Постачальники газу оприлюднили лютневі тарифи на блакитне паливо: у кого найвищі ціни

Ціни на газ для побутових споживачів у лютому 2023 року наразі оприлюднили 9 постачальників — у них в порівнянні з січневими показниками вартість блакитного палива лишається незмінною. При цьому в залежності від компанії ціна коливається у межах від 7,70 до 9,99 грн. за кубічний метр.

Згідно з аналізом ресурсу Газправда, дешевше за 8 грн газ у лютому пропонують:

компанія «Еру Людям» — 7,70 грн за куб м;

компанія «Енерджі Трейд Груп» — 7,799 грн. Також у цієї компанії до квітня 2023 року діятиме сезонна пропозиція — акційний тариф «Чорна п’ятниця», ціна газу в якому — 7,699 грн за кубометр.

газопостачальна компанія «Нафтогаз України» — 7,96 грн за куб м;

компанія «Прикарпат Енерго Трейд» — 7,98 грн за куб.

7,99 грн за куб — «Полтавагаз Збут».

Ще у чотирьох постачальників ціна коливається від 8,20 до 9,99 грн за кубометр — найдорожчий тариф оголосила ТМ «Світло Газ» (ТОВ «Ритейл Сервіс»).

Втім, слід пам'ятати, що часто невеликі приватні постачальники газу мають низькі річні ціни на блакитне паливо, але пропонують таку вартість лише наявним споживачам. А новим потенційним клієнтам можна обрати лише місячну ціну, що може виявитися суттєво вищою за річну. Тож перед підключенням до нового постачальника слід ретельно вивчати та уточнювати умови та тарифні плани.

Відзначимо, що тариф на доставку газу коливається в залежності від регіону та кількості споживачів газу, які там проживають. Зокрема, якщо у Києві за доставку одного кубометра газу беруть 38 копійок, то на Вінниччині ціна доставки досягає 2,95 грн за кубометр.

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