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Плита залишиться чистою: новий спосіб смаження від популярного блогера

17:18 1 лютого 2023
Плита залишиться чистою: новий спосіб смаження від популярного блогера

Щоб кухонну плиту не доводилося мити занадто часто, господині краще заздалегідь подбати про те, щоб зменшити кількість жирних бризок під час приготуванні їжі.

Найважче цю проблему вирішувати при смаженні — адже не всі страви рекомендують смажити під кришкою.

Відомий блогер Олена Матвєєва знайшла вирішення проблеми за допомогою паперу для випікання.

Вона радить закривати ним вміст сковороди при приготуванні (попередньо обрізавши лист по діаметру кришки).

«Простий спосіб реально працює і виручає», — зазначає Олена.

Приємним бонусом цього способу є значне скорочення вмісту жиру в готових стравах.

Нагадаємо, раніше блогер розповіла про ефективний засіб для прибирання всього з 2 інгредієнтів, який видаляє навіть «віковий» бруд.

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