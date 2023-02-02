Чому під час мобілізації в Україні повістки роздають на вулицях: пояснення військового комісара

В Україні триває загальна мобілізація. Головний військовий комісар Львівщини Олександр Тіщенко нагадав, що, окрім прав, в українців є ще й обов’язк, пише «Львівський портал».

«Останнім часом у суспільстві та в мережі Інтернет інтенсивно поширюються наративи щодо незаконності вручення повісток військовозобов’язаним у громадських місцях та на блокпостах. І наголос ставлять саме на етапі вручення повісток. Проте, багато громадян чомусь забувають, що, окрім прав, у них є ще й обов’язки. І одним з найважливіших конституційних обов’язків громадян є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України (ст. 65 Конституції України, ч.1 ст. 1 Закону України „Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку“, ст. 17 Закону України „Про оборону“). У нашій країні триває війна. Триває і мобілізація. І військовий обов’язок включає, серед іншого, дотримання правил військового обліку», — зазначив він.

Тіщенко пояснив, що дотримання правил військового обліку означає, наприклад, що з дня оголошення мобілізації громадяни України зобов’язані добровільно з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки для з’ясування усіх відомостей (ст. 17 Закону України «Про оборону» ч.3 ст. 22 Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку»).

Він додав, що кожен громадянин зобов’язаний повідомляти про будь-які зміни сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти чи місця роботи органи, де вони перебувають на військовому обліку.

«Ми не повинні бігати за кимось, щоб з’ясовувати які зміни у житті відбулись у кожного військовозобов’язаного. Але ігнорування ними своїх обов’язків, закріплених законодавством, вимушує до проведення заходів по врученню повісток не лише за місцем проживання та роботи громадян, а й у громадських місцях. Це робиться, насамперед, для того, аби з’ясувати актуальність наявної інформації, визначити дійсну кількість придатних до військової служби під час мобілізації громадян. У таких заходах не було би необхідності, якби громадяни неухильно дотримувались законодавства України», — зазначив Тіщенко.

Як писали «ФАКТИ», під час дії воєнного стану мобілізувати можуть також і обмежено придатних громадян.

Фото: «Львівський портал»

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