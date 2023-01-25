«Побачивши мої підсніжники з мила у сезон цвітіння, люди приймають їх за живі квіти», -- майстриня Наталія Кириленко

Наближається День святого Валентина. А це значить — час продумати подарунки. Подарунок — це річ, яка має радувати. Отож, важливо, щоб він був незвичайним.

Нині дуже популярні букети з мила. «ФАКТИ» поспілкувалися з майстринею Наталією Кириленко із Макарова на Київщині, яка створює мильні квіти -- і на перший погляд їх важко відрізнити від справжніх.

Тюльпани з мила – гарна інтер’єрна композиція

«Аромат у кожної квітки ідентичний натуральному»

-- Був випадок, коли, жінка отримавши мій мильний букет тюльпанів, не розпаковуючи його, поставила у воду, -- розповідає Наталія Кириленко. — А вперше побачивши мої підсніжники з мила у сезон цвітіння, люди приймають їх за живі квіти.

Підсніжники – філігранна робота майстрині

--Скільки часу йде на створення такої краси?

-- Все залежить від розміру букету. Я заливаю квіточки з мила у спеціальні форми, та лише наступного дня збираю їх у композиції.

-- Що найважче у роботі?

-- Важливо, щоб квіти не виглядали, як пластикові, щоб були без блиску. Філігранна робота — досягти ефекту натуральності. Навіть аромат у кожної квітки ідентичний натуральному. Квіти я створюю з готової мильної основи. Вона дуже якісна, гарно пом'якшує шкіру.

Мильні квіти, створені Наталією Кириленко, важко відрізнити від справжніх

-- Які інструменти використовуєте?

-- Основне -- форми. Для розтоплення мила використовую багато силіконових стаканів, також потрібні різні мішалки, спеціальні піпетки застосовую для заливки дрібних фрагментів.

«Мильні букети використовують і як інтер’єрні композиції»

-- Як правильно зберігати букети з мила?

-- Мильні букети не втратять краси протягом трьох років і навіть довше, якщо їх берегти від прямого сонячного проміння та вологи. Помітивши на квітах з мила трохи пилу, очистіть за допомогою фена струменем холодного повітря.

-- Мабуть, мильними букетами можна гарно декорувати ванну кімнату?

-- Дійсно, їх використовують і як інтер’єрні композиції, проте ванна кімната найменш для цього підходить. Там волого, а букети з мила цього не люблять. Можна підібрати квіти під колір інтер'єру. Зазвичай букети з мила якийсь час використовують як декор, а потім — за призначенням. Звісно, не всі квіти зручні для миття рук. Але тюльпани для цього підходять на сто відсотків.

-- У чому знаходите зазвичай натхнення?

-- На створення букетів мене надихає сама природа. Взимку вже чекаєш весни, так і з'являються підсніжники, тюльпани. А от влітку, коли навколо стільки різноманітних барв, люблю створювати букети з польових квітів. Природа сама підказує, коли і який букет зробити.

Наталія Кириленко: «На створення букетів з мила мене надихає сама природа»

-- Які квіти мрієте створити у майбутньому?

-- Магнолії, орхідеї та жоржини.

Нагадаємо інтерв’ю майстрині Анастасії Паншиної: «Мені кажуть, що мої ажурні скатертини нагадують морозні візерунки на вікнах».

Фото з альбому Наталії Кириленко

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