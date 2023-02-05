Здійснили «чергове диво»: медки успішно вилучили частину гранати типу ВОГ з тіла пораненого бійця

Мужність зараз проявляють не лише воїни ЗСУ, але й військові медики, які часом стикаються з неочікуваними небезпеками. Так, 4 лютого хіруги в польових умовах знову провели операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася, з тіла військовослужбовця. Про новий випадок розповіли в Командуванні Медичних сил ЗСУ.

Бойова частина гранати пропалила великий масив шкіри пацієнта, тож хірургом було прийнято негайне рішення про оперативне втручання.

Вже за декілька хвилин боєприпас успішно вилучили з тіла пораненого та передали саперам для подальшого знешкодження.

Зараз бійця вже доправлено для проходження післяопераційної реабілітації.

Імена мужніх хірургів військові обіцяють назвати вже по закінченні війни.

Нагадаємо, що й до початку повномасштабної війни українські військові медики творили дива — минулого літа у військово-мобільному шпиталі в одному з прифронтових міст на Донеччині вперше в Україні була виконана сучасна лапароскопічна операція — видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органу.

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