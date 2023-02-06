Як правильно подати заяву на призначення пенсії за віком, щоб не втратити частину виплат: українцям роз'яснили важливий нюанс

В Україні, де деякі пенсіонери мають право на додаткові виплати, пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за призначенням відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку, повідомляє social.com.ua.

Водночас днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, відповідної заяви. Якщо заява про призначення пенсії подається через портал послуг Пенсійного фонду, то днем звернення за призначенням пенсії вважається дата реєстрації на вебпорталі заяви разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їхнього змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів).

Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Нагадаємо, що для призначення пенсії за віком застосовується середня заробітна плата в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Тут важливо звернути увагу на точне формулювання в законі.

Йдеться не про рік призначення пенсії, а про рік звернення за її призначенням.

Таким чином, якщо призначення пенсії відбувається, наприклад, з січня 2023 року, а звернення було зроблено у грудні 2022 року, то для обчислення пенсії будуть враховувати середню заробітну плату за 2019−2021 роки, тобто за три роки, що передують року звернення за її призначенням. Якщо заява на призначення пенсії буде подана у 2023 році, тоді б для її обчислення буде врахована вже новіша й, можливо, вища середня заробітна плата за 2020−2022 роки.

В такому випадку варто не квапитися з поданням заяви у грудні, а відкласти це до січня, щоб оформити пенсію на вигідніших умовах.

Як писали «ФАКТИ», в Україні деяким пенсіонерам мають намір зменшити розмір виплат.

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