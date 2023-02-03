В Україні деяким пенсіонерам мають намір зменшити розмір виплат: кого стосується

В Україні збираються врегулювати питання з пенсійними виплатами для колишніх суддів Конституційного суду України (КСУ).

Про це йдеться в законопроєкті № 8321, який вже зареєстровано у Верховній Раді.

Річ у тому, що в колишніх суддів розмір пенсії становить 50% від зарплати судді КСУ, тобто трохи більше ніж 150 тисяч гривень. Депутати пропонують скоротити розмір виплат до 30% від зарплати, тобто понад 90 тисяч гривень.

У поясненні до проєкту сказано, що розмір щомісячного утримання одного судді Конституційного Суду у відставці рівнозначний пенсії 70 пенсіонерів (у мінімальному розмірі).

Водночас колишні судді КСУ отримують виплати за рахунок державного бюджету з податків, які сплачує кожен українець.

«Має бути визначений розумний і допустимий діапазон у пенсійному забезпеченні кожного громадянина України. Не може пенсія одного судді у відставці в 100 разів перевищувати мінімальну пенсію в країні та не може бути відірвана від стану економіки України зараз», — йдеться у пояснювальній записці.

Зазначимо, що законопроєкт № 8321 уже був розглянутий профільним комітетом парламенту, який рекомендував Верховній Раді ухвалити його.

Нагадаємо, індексацію пенсійних виплат планують провести у березні, але не всі пенсіонери відчують на собі збільшення виплат.

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