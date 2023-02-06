Кисла фізіономія Бена Аффлека на церемонії «Греммі» стала вірусним мемом (фото)

Користувачі соцмереж та західні ЗМІ продовжують обговорювати 65-у церемонію вручення премії «Греммі», яка відбулася 5 лютого в Лос-Анджелесі. Серед зірок, які відвідали її, були Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Навряд чи хтось сумнівається, що Джей Ло ретельно готувалася до цього вечора. Актриса та співачка спеціально придбала нову вечірню сукню від Gucci. Лопес сподівалася на те, що ефектне вбрання допоможе їй опинитися в центрі уваги.

Дженніфер справді опинилася в центрі загального обговорення, але не завдяки наряду. Увагу привернув Бен. Вираз обличчя Аффлека став мемом у соцмережах. Його кисла фізіономія говорила сама за себе. Власнику двох «Оскарів» було настільки нудно на цій музичній тусовці, що він не знав, чим себе зайняти.

Коментарі користувачів соцмереж один уїдливіший за інший:

- У Бена таке обличчя, наче він прийшов на приймання до дантиста!

- На бога, дайте Аффлеку подвійну порцію міцної кави та сигарету!

- Дорога, може, я піду в буфет і пропущу пару келихів?

- Так виглядає чоловік, який з усіх гостей на вечірці знайомий лише зі своєю дружиною.

- Невже ми знімаємо другу частину «Джилі»?!

(Нагадаємо, що так називався фільм за участю Аффлека та Лопес, який з тріском провалився у прокаті та став причиною їхнього розриву у 2003 році)

Аффлек струснувся і засміявся лише один раз — коли побачив Едріана Броуді. Два актори щиро раділи зустрічі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як пройшло весілля Бена Аффлека та Дженніфер Лопес.

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