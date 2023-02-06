Британська поліція розглядатиме випадки шахрайства як тероризм

Поліція Великої Британії надасть шахрайству той самий статус, що й тероризму, у рамках виділених 30 мільйонів фунтів стерлінгів на боротьбу, зокрема з цим видом злочинності, який становить 30 відсотків правопорушень, повідомляє Daily Mail.

Грошові вливання будуть використані для створення комп’ютерної системи «супермозку», штучного інтелекту для аналізу всіх шахрайств і виявлення злочинців, які за ними стоять. Таку систему планують впровадити вже наступного року.

Новий статус шахрайства буде додано до вимог стратегічної поліцейської діяльності, тобто правоохоронці повинні розглядати його як пріоритет поряд із громадським безпорядком, організованою злочинністю, тероризмом і сексуальним насильством над дітьми. Зокрема, начальнику поліції Лондона Ніку Адамсу було доручено «оновити» реакцію поліції з урахуванням нового статусу шахрайства.

Крім того, було створено 10 регіональних відділів боротьби з шахрайством, до яких наразі набрано 96 офіцерів.

«Ми сподіваємося, що ця нова технологія буде краще аналізувати всю цю цифрову інформацію, щоб поєднувати точки, розпізнавати закономірності та визначати пріоритетність певних розслідувань у більш спрощений та ефективний спосіб у майбутньому», — наводить видання слова Ніка Адамса.

Нагадаємо, що найнебезпечнішим серійним ґвалтівником в історії Британії виявився лондонський поліцейський.

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