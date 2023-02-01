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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 1969
Скульптор: Julio Fernandez
Висота: 48 cm Із експозиції «Shvets Museum»
На прийом до відомого у місті лікаря прийшой літній чоловік. Бурчачи і кашляючи, він довго не міг знайти зручну позу у великому шкіряному кріслі. Потім, нарешті, почав скрупульозно перераховувати свої хвороби:
- Лікарю, у мене буквально все болить. І коліна, і спина, і горло. І ліву руку на погоду «крутить».
- Це від старості, любий. Від старості.
- А постійний кашель, що не дає спати ночами? А утруднене дихання? Теж від старості? — не вгавав буркотливий пацієнт.
- І це від старості, шановний, — незворушно кивнув головою лікар.
- Ну добре. А те, що останнім часом я гірше став бачити і в очах стоять сльози? Невже і це пояснюється лише старістю?
- Звичайно! А чим ще? Старість, любий мій, дуже неприємна штука.
- Ви хочете сказати, що немає таких таблеток, які могли б зменшити мої страждання, і що для похилого віку характерні лише негативні симптоми?
- Ну, чому ж лише негативні? — лікар уважно подивився на відвідувача. — На старості чимало позитивних моментів. Наприклад, мудрість та досвід. Не говорячи вже про вміння цінувати кожен день життя. І смак того, на що в юності ми не звертали жодної уваги. І радість від того, від чого ми в зрілості часом нетерпляче відмахувалися через вічну нестачу часу… Просто це потрібно на якомусь етапі усвідомити кожному з нас. Це вам замість пігулок.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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