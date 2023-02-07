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Події

«Вагнерівці» під Бахмутом зарубали свого командира сокирами

20:16 8 лютого 2023
вагнерівці

Втрати росіян ростуть навіть у тилу. Розборки між окупантами трапляються дедалі частіше. Та й на фронті вони вже не рідкість. Так, побіля Бахмуту командира групи «вагнерівців свої ж зарубали сокирами.

Відео, відзняте з дрона спецвзводу «Сенека», опублікував телеграм-канал «Український наступ». На ньому видно, як «вагнерівці» начебто евакуюють свого командира, що отримав поранення на околиці Бахмута. Але допомогу йому чомусь вирішили не надавати. Пораненого просто занесли у дворик між якимись будівлями та порубали сокирами.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», мобілізовані на війну з Україною тувинці поскаржилися, що начальство їх залишило, а бойовики «днр» стріляють в них і бʼють.

Фото ілюстративне із соцмереж

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