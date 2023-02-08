«Людей з досвідом війни має бути більше на посадах різного рівня в органах влади», — Зеленський про останні кадрові призначення

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів про нові призначення, що відбулися 7 лютого.

«Верховна Рада України за моїм поданням затвердила нового очільника Служби безпеки України. Вважаю саме такий пройдений шлях призначення на посаду сигналом для всіх державних посадовців і працівників наших правоохоронних органів. Василь Малюк певний час був виконувачем обов’язків голови Служби. Він пройшов випробування війною. Він довів свою ефективність. Він був призначений. Дякую народним депутатам України за позитивне голосування щодо кандидатури Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ. Важливо, що система МВС, яка є елементом загальної системи оборони й безпеки, достатньо швидко отримала керівника, який пройшов разом з усіма шлях захисту нашої держави з перших хвилин повномасштабного вторгнення», — зазначив він.

Зеленський зазначив, що на посадах в органах центральної та місцевої влади має бути більше людей, які мають досвід війни.

«Зараз у нас є люди, які здобули досвід такої війни. Мають чіткі результати у своїй роботі на державу, що воює за свій народ і за свою незалежність. Таких людей має бути більше на посадах різного рівня в органах центральної та місцевої влади. Відповідні призначення погоджені Кабінетом Міністрів України. Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську обласні адміністрації очолять фахівці, які мають досвід реального захисту держави саме зараз», — заявив президент.

Зеленський також повідомив про зустріч з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, який відвідава Київ.

«Тематика розмови очевидна. Робимо все для чистоти нашого неба, для того, щоб у наших воїнів були потужні танки і щоб наша артилерія не поступалася окупанту. Я дякую Німеччині та всім партнерам за відповідну підтримку», — розповів він.

Зеленський також провів розмову із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та висловив співчуття через потужний землетрус, що стався там днями.

«Розказав про наші кроки на допомогу турецькому народу, щоб пройти це важке випробування. Українські рятувальники вже вирушили в Туреччину, щоб посилити рятувальну операцію після землетрусів. Сподіваюся, вдасться зберегти життя якнайбільшій кількості людей», — заявив президент України.

Як писали «ФАКТИ», раніше посольство України в Туреччині відшукало 9 співвітчизників, що перебували в зонах землетрусу.

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