В Туреччині, де 6 лютого стався потужний землетрус, загибли тисячі людей, як і у сусідній Сирії. Наразі повідомляється про більше як сім тисяч загиблих та понад 15 тисяч постраждалих.

В українському МЗС напередодні не виключали, що серед загиблих є українці. «Як повідомила турецька сторона, внаслідок землетрусу, ймовірно, загинули двоє громадян України. Посольство нині перевіряє цю інформацію та вживає заходів задля встановлення осіб загиблих. Відомо також про 4 постраждалих українців. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, загроз їхньому життю немає, госпіталізації вони не потребують. Постраждалі забезпечені тимчасовим житлом і продуктами харчування. Загалом дипломати вже розшукали 38 громадян, взаємодіють із турецькими рятувальними службами задля пошуку інших 19 українців, які не виходять на зв'язок», — повідомляв спікер Олег Ніколенко.



Втім, на щастя, ця інформація не підтвердилася. Згодом Надзвичайний та Повноважний посол України у Туреччині Василь Боднар написав у соцмережах: «Громадяни України живі! На щастя, за перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, було врятовано з під руїн будинку».

Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган назвав стихійне лихо найбільшим в історії Туреччини з Ерзінджанського землетрусу 1939 року. У мережу викладають числені відео з наслідками землетрусу.

Фото агенції «Анадолу»



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