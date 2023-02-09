«Реал» із Луніним у воротах вийшов до фіналу клубного чемпіонату світу: відеоогляд матчу

У середу, 8 лютого, у марокканському Рабаті на стадіоні імені принца Мулай Абдалли визначився другий фіналіст клубного чемпіонату світу з футболу. Нагадаємо, напередодні саудівський «Аль-Хіляль» сенсаційно обіграв бразильський «Фламенго» (3:2) та чекав на свого суперника по вирішальному матчу турніру.

Клубний чемпіонат світу. ½ фіналу

«Аль-Ахлі» (Єгипет) — «Реал» (Іспанія) — 1:4

«Реал»: Лунін, Фернандес, Рюдігер, Алаба, Камавінга, Тчуамені, Модрич (Одріосола, 90+5), Кроос (Себальйос, 77), Вінісіус Жуніор (Аррібас, 90+8), Вальверде, Родріго (Діас, 90+5).

Голи: Маалул (57, з пенальті) — Вінісіус Жуніор (42), Вальверде (46), Родріго (90+3), Аррібас (90+8).

Нереалізований пенальті: Модрич (86).

На відміну від мадридців, найсильніший клуб Африки провів на турнірі вже два поєдинки, здобувши «сухі» перемоги — над «Окленд Сіті» з Нової Зеландії (3:0) та американським «Сіетл Саундерс» (1:0). Незважаючи на впевнену ходу, явним фаворитом у фахівців та букмекерів були представники Європи, у стартовому складі яких вийшов воротар збірної України Андрій Лунін.

У підсумку підопічні Карло Анчелотті підтвердили свій статус, забивши по голу наприкінці першого та початку другого таймів (відзначилися Вінісіус Жуніор та Вальверде). Суперник зміг відповісти лише реалізованим пенальті, але останнє слово все ж таки залишилося за «вершковими» — спочатку Модрич не реалізував пенальті, але вже в компенсований час усі питання про переможця зняли точні удари Родріго та Аррібаса.

Додамо, що вирішальний поєдинок клубного чемпіонату світу пройде 11 лютого на стадіоні імені принца Мулай Абдалли в Рабаті. Раніше «Реал» чотири рази ставав найсильнішим клубом світу (у 2014-му, 2016-му, 2017-му та 2018-му), а от «Аль-Хіляль» уперше зіграє у фіналі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у неймовірному фіналі чемпіонату світу збірна Аргентини обіграла команду Франції.

Фото Twitter ФК «Реал»

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