Українських дітей росіяни викрадають не тільки на окупованих територіях, але й навіть за кордоном. Про такий випадок, коли загарбникам допоміг австрійський правозахисник, повідомив Уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець, демонстративно порізавши членський квиток Європейського інституту Омбудсмана.

«Надіслав терміновий лист членам Європейського інституту Омбудсмана про вихід із цього об’єднання. Цей крок став наслідком того, що двох українських дітей, які перебували на території Республіки Австрія через російську збройну агресію, «правозахисник Європейського інституту Омбудсмана (ЄІО)» вивіз на територію рф. За інформацією ЗМІ, це зробив доктор Йозеф Зігеле, Генеральний Секретар ЄІО, член Правління ЄІО та заступник Омбудсмана Тіролю.

В Європейському інституті Омбудсмана на моє прохання не провели внутрішнього розслідування та не застосували відповідних санкцій до пана Зігеле, вчинок якого суперечить меті заснування Інституту та свідчить про його упередженість. Президент Інституту пан Драган Мілков проігнорував мої запити", — написав Лубінець у фейсбуці, заявивши про свій вихід із цієї організації та закликавши до цього колег з інших країн. Вже полишили лави ЄІО омбудсмени Латвії та Литви.

У діях австрійського «правозахисника» Дмитро Лубінець вбачає ознаки геноциду та порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Австрійська влада вже розпочала офіційне розслідування дій Зігеле.

Про те, що співробітники ЄІО вивезли до Москви двох українських підлітків, що прибули до Тіролю по програмі допомоги Україні та жили там у молодіжних закладах, повідомила австрійська газета Kurier. Причиною цьому стало начебто прохання російського посольства. Воно повідомило австрійську сторону, що матері дітей наразі живуть у росії і хочуть, щоб хлопців привезли їм. Думка батьків дітей при цьому врахована не була, українську владу про фактичну депортацію наших громадян до росії навіть не поінформували.

Справу веде прокуратура Інсбрука. Чиновник, який передав дітей до росії, відсторонений від виконання службових обов’язків. Влада Тіроля заявила, що австрійські державні структури не були проінформовані про це й не брали участі в депортації.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», в Україні розробили алгоритм дій в умовах війни з пошуку депортованих дітей.

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