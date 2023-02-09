Можуть бути винятки: що буде з субсидією, якщо для опалення використовується електрика, теплова енергія і газ

Цієї зими уряд змінив порядок нарахуванні субсидій на оплату житлово-комунальних послуг і переглянув нормативи для послуг з постачання теплової енергії для населення, яке використовує централізоване чи автономне опалення, що своєю чергою вплинуло і на розміри субсидій для вразливих верств населення.

Однак іноді буває так, що для опалення житлового приміщення одночасно використовується теплова енергія та/або природний газ, та/або електрична енергія.

В таких випадках, роз'яснюють у Пенсійному фонді, соціальні нормативи для опалення чи теплопостачання приміщення під час розрахунку житлової субсидії застосовуються тільки на одну комунальну послугу за вибором людини.

Винятком можуть бути випадки, коли в багатоквартирних житлових будинках споживачам, що встановили автономні системи опалення, нараховується плата за послугу з постачання теплової енергії (для опалення місць загального користування, на функціонування внутрішньобудинкових систем опалення будівлі тощо). У такому разі субсидія призначається на обидві послуги.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» роз'яснили, як самому підрахувати свій середньомісячний дохід, аби зрозуміти, чи варто звертатися за субсидією.

Фото Pixabay

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