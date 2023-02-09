Том Круз перериває зйомки заради коронації Чарльза ІІІ: ЗМІ

Голлівудська зірка тимчасово призупиняє виробництво наступного фільму «Місія нездійсненна». Причина: він хоче бути присутнім на спеціальному заході королівської сім'ї. Відомо, що Том Круз запрошений на коронацію Чарльза ІІІ, яка відбудеться 6 травня 2023 року в Лондоні.

Британська газета The Sun стверджує, що дізналася про це від оточення актора. Джерело повідомило: «Том був запрошений на коронацію короля Чарльза, і він ніколи не відмовиться». Круз — «справжній рояліст», і урочиста церемонія є для нього «дуже престижною подією».

Крім того, американська зірка є близьким другом сина Чарльза ІІІ, спадкоємця престолу принца Вільяма, і його дружини, принцеси Кейт Міддлтон. У зв'язку з цим Круз попросив кінобосів призупинити виробництво «Місії нездійсненної» на час коронаційних вихідних, щоб він міг бути присутнім на святі. «Це шокувало деяких людей на знімальному майданчику, тому що Том настільки відданий справі і зазвичай ніколи не відхиляється від свого напруженого виробничого графіку», — продовжує видання.

Нагадаємо, що «Найкращий стрілець: Маверік» з Томом Крузом став єдиним фільмом у 2022 році, який зібрав у прокаті понад мільярд доларів.

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