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«Перестати бути такою с**кою»: Том Круз довів Емілі Блант на зйомках фільму

20:00 13 грудня 2022
Том Круз та Емілі Блант

60-річний Том Круз знявся разом з 39-річною Емілі Блант у блокбастері «Межа завтрашнього дня» 2014 року, а актриса зізналася, що в один момент на знімальному майданчику вона розплакалася через важкий роботизований костюм. Кажуть, що зірка «Місії нездійсненної» висловив різкі слова підтримки своїй партнерці по фільму, назвавши її «сучкою». Вона зізналася, що її знаменитий партнер «не знав, що робити», тому він просто запропонував свої власні жорсткі слова підбадьорення, повідомляє express.co.uk.

Вони з Томом зобразили космічних воїнів, які потрапили у часову петлю, маючи завдання врятувати Землю та людський рід. У той час як зірка «Кращого стрільця» та «Місії нездійсненної» Том не є новачком у бойовиках і відомий своїми трюками, для Емілі це був перший бойовик. В ефірі подкасту Smartless зірка пояснила, що на знімальному майданчику вона стала емоційною через важкий костюм. І для Емілі знадобився дублер-чоловік, і вона навіть отримала травми під час зйомок, пошкодивши ребра і ключицю, перебуваючи в костюмі, зізнавшись, що вони «все ще болять» і через вісім років після зйомок.

Незважаючи на все, фільм окупився, оскільки зібрав понад 370 мільйонів доларів, що більш ніж удвічі перевищує вартість голлівудського блокбастера. Шанувальникам фільму, можливо, не доведеться довго чекати на продовження, оскільки обидва підтвердили, що такі плани вже є.

Нагадаємо, що «Найкращий стрілець: Маверік» з Томом Крузом став єдиним фільмом у 2022 році, який зібрав у прокаті понад мільярд доларів.

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