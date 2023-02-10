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Спорт

Легенда «Динамо» заінтригував знімком з яскравою блондинкою (фото)

13:42 10 лютого 2023
Олег Гусєв

Легендарний ексфутболіст київського «Динамо» Олег Гусєв, який входить до тренерського штабу Мірчі Луческу у рідному клубі, заінтригував уболівальників фото з новою пасією. 39-річний фахівець опублікував у своєму Instagram знімок, на якому він ніжно обіймає струнку блондинку, котра не показує свого обличчя.

При цьому Гусєв не став підписувати фотографію, обмежившись емодзі «серце».

«Як завжди гарно… Що на футбольному полі, що в житті… Так тримати «капітанище» — написано в одному з коментарів до посту.

Нагадаємо, що колишній футболіст збірної України Олег Гусєв з 2013 року був одружений з Марією, яка у 2015-му народила йому доньку Олександру. Восени 2021 року пара розлучилася .

Колишня дружина футболіста Марія з дочкою Олександрою

Крім того, від першого шлюбу Гусєв має сина Олексія, який кілька днів тому у віці 17 років дебютував у складі першої команди «Динамо» в спарингу на зборах у Туреччині проти македонської «Шкендії».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в родині Олега Гусєва сталося горе.

Фото ФК «Динамо», Instagram

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